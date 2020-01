Marktheidenfeld: Mit Zäunen gegen Nilgänse

Nilgänse sind in Marktheidenfeld schon seit 2017 ein Problem. Jetzt geht die Stadt mit 90 Zentiminter hohen Zäunen an den Maradiesseen gegen die Tiere vor. Damit wolle man den Gänsen den Sichtkontakt zum Wasser versperren. Zudem könnten die Tiere nicht über die Zäune fliegen. Bereits getroffene Maßnahmen, wie ein Fütter-Verbot und hohes Gras am Ufer haben die Gänse bisher nicht vertrieben. Sie halten sich weiterhin an den Maradiesseen und am Mainufer auf. Über die Hinterlassenschaften der Gänse sind vor allem Eltern mit spielenden Kindern wenig erfreut.