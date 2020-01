Würzburg: Fridays For Future – Ein Jahr Klimastreiks

22 Demos und 3 mehrtägige Mahnwachen – das ist die Bilanz nach einem Jahr Fridays For Future in Würzburg. Insgesamt haben sich laut FFF Würzburg knapp 21.000 Menschen an ihren Demos und Streiks beteiligt. 2020 wollen die Klimaaktivisten aktiver auf die Stadt zugehen, um noch enger mit ihr zusammenzuarbeiten. Demonstrationen und Schul-Streiks werde es aber weiterhin geben. Die nächste Demonstration findet am Freitag ab 14 Uhr statt. Das Motto lautet: „Klima statt Grenzen schützen – 1 Jahr Fridays For Future“. Dafür sind bei der Stadt etwa 100 Teilnehmer angekündigt.