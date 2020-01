Lohr: Schlag gegen örtliche Drogenszene

Der Kripo Würzburg ist ein Schlag gegen die Lohrer Drogenszene gelungen. Am Sonntagabend nahm sie zwei mutmaßliche Drogendealer fest und stellte ein Kilo Amphetamin, kleine Mengen Cannabis und Waffen sicher. Bereits seit September vergangenen Jahres ermittelte die Kripo gemeinsam mit der Würzburger Staatsanwaltschaft gegen zwei Männer, die im Verdacht standen, mit Drogen zu dealen. Am Sonntagabend konnten die Beamten die zwei Verdächtigen schließlich bei einer Übergabe in der Innenstadt von Lohr vorläufig festnehmen. Bei mehreren Wohnungsdurchsuchungen fanden die Ermittler weitere 200 Gramm Amphetamin und kleinere Mengen Cannabis. Mittlerweile ist Haftbefehl gegen die beiden 29 und 58 Jahre alten Männer ergangen. Sie müssen sich wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln mit Waffen verantworten.