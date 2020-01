Würzburg: 300 Jahre Grundsteinlegung Residenz Würzburg

Die Würzburger Residenz putzt sich heraus. Zurzeit werden die Wege im Hofgarten saniert und der Frankonia-Brunnen auf dem Residenzplatz renoviert. Der Hintergrund: Am 22. Mai jährt sich die Grundsteinlegung zum 300-sten Mal. Dazu gibt es vom 18. – 24. Mai eine Jubiläumswoche. Geplant sind unter anderem Führungen, Vorträge und ein Familienprogramm. Höhepunkt der Jubiläumswoche wird laut der Bayerischen Schlösserverwaltung die Residenznacht am 22. und 23. Mai sein. Die Arbeiten im Hofgarten und am Frankonia-Brunnen werden laut aktueller Planung bis zum Beginn der Jubiläumswoche beendet sein.