Würzburg: Zwetschgenmus eines der besten Bioprodukte Bayerns

Eines der besten Bioprodukte Bayerns kommt aus Würzburg – das Zwetschgenmus der Genießermanufactur. Am Freitag hat es auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin den Preis der Landesvereinigung für ökologischen Landbau Bayerns in Silber erhalten. Die Fachjury hat den Geschmack, das Aussehen, die Verpackung und das Umwelt-Engagement der Firmen bewertet. Das Zwetschgenmuß der Genießermanufactur besteht ausschließlich aus fränkischen Hauszwetschgen. Der Erfolg des Produktes liegt der Hersteller nach in der 100-prozentigen Handarbeit und vor allem der Zeit, die sich genommen wird.