Würzburg/Schweinfurt: 758 neue Studienplätze für Informatik + Technik

Gute Nachrichten für Universitäten und Studieninteressenten in Unterfranken: Im Zuge der Hightech-Agenda in Bayern sollen hier in den nächsten drei Jahren 758 neue Studienplätze für Informatik und andere Technikbereiche geschaffen werden. Und zwar an der Uni Würzburg und der FH Würzburg-Schweinfurt. Staatssekretärin Anna Stolz erklärte, an den unterfränkischen Hochschulen werde exzellente Forschung betrieben, deshalb müsse man dort von der bayerischen Hightech-Agenda profitieren. Konkret sollen 612 Studienplätze am Standort Würzburg und 146 in Schweinfurt entstehen. Bayernweit sollen im Zuge der Agenda an allen Universitäten mehr als 13.200 neue Studienplätze geschaffen werden.