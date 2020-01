Unterfranken: Industrie und Handel bereiten sich auf Brexit vor

Die mainfränkischen Firmen schauen gespannt auf den Brexit am Ende des Monats. Das hat die IHK Würzburg-Schweinfurt auf Nachfrage bestätigt. Die Unternehmer in der Region, die mit englischen Firmen Handel treiben, würden die neuesten Entwicklungen beim Brexit genau verfolgen. Während die größeren Unternehmen vielfach gut vorbereitet seien, ergäben sich besonders für die kleineren Probleme. Dies sei beispielsweise dann der Fall, wenn noch keine Erfahrungen mit einem Nicht-EU-Land vorhanden seien. Rund 300 Firmen aus Mainfranken machen mit dem Vereinigten Königreich Geschäfte. Ihnen drohen Preissteigerungen durch die Wiedereinführung der Zölle und längere Lieferzeiten durch Grenzkontrollen. Das britische Unterhaus hat das Abkommen über den Brexit am 9. Januar verabschiedet.