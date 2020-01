Fußball: Kickers kehren vom spanischen Trainingslager zurück

Beste Trainingsbedingungen und T-Shirt-Wetter hatten die Würzburger Kickers in den vergangenen neun Tagen im andalusischen Trainingslager. Am Donnerstag kehren sie nach Würzburg zurück. In Spanien konnten die Rothosen Testspiele gegen die U23 des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und den Regionalligisten Rot-Weiss Essen gewinnen. Mit Felix Magath hatten die Kickers auch einen prominenten Gast im Trainingslager. In Deutschland angekommen wird direkt weitergeklotzt, am Samstag steht ein Test gegen Zweitligist Jahn Regensburg an. Das erste Punktspiel findet dann eine Woche später in Würzburg gegen Unterhaching statt.