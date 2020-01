Würzburg: Lehrer demonstrieren gegen Mehrarbeit

Die rote Karte für das Kultusministerium. Unter diesem Motto demonstrieren am Samstag voraussichtlich über 150 Lehrer auf dem Unteren Markt in Würzburg. Zwischen 15 und 16 Uhr machen sie ihrem Ärger Luft. Der bayerische Minister für Unterricht und Kultus Piazolo hatte angekündigt, dass Lehrer in Voll- und Teilzeit mehr Wochenstunden leisten sollen, um den Lehrermangel zu beheben. Außerdem sollen Anträge auf den Ruhestand unter 65 Jahren in der Regel nicht mehr genehmigt werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft prangert an, dass von den Lehrern mehr Arbeitsleistung verlangt wird, anstatt sie zu entlasten.