Fußball: Unterfränkische Hallenmeisterschaft in Rimpar

Den besten Hallenfußball Unterfrankens kann man am Sonntag bei der Bezirksmeisterschaft in der Rimparer Dreifachturnhalle sehen. Gespielt wird voraussichtlich von 11 bis 18 Uhr. Der Gewinner qualifiziert sich für die bayerische Hallenmeisterschaft in Dingolfing. Neben dem Ausrichter Rimpar aus der Landesliga und dem Titelverteidiger Oberschwarzach aus der Bezirksliga, wird mit dem FC Sand auch ein Bayernligist teilnehmen. Insgesamt duellieren sich zwölf Teams nach den Futsal-Regeln. Dabei wird ohne Bande mit einem kleineren Ball als im „normalen“ Fußball gespielt. Eine Partie dauert zwölf Minuten.