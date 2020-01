Karlstadt: Ab sofort "Brötchentaste" an Parkscheinautomaten

Nur mal schnell zum Bäcker, Metzger oder zur Apotheke – das kann teuer werden. Und zwar dann, wenn der Kunde erstmal einen teuren Parkschein kaufen muss. Das ist in Karlstadt ab sofort anders: Hier gibt es jetzt an den Parkscheinautomaten eine sogenannte „Brötchentaste“. Damit können Autofahrer 14 Minuten kostenlos parken – und bekommen noch drei Minuten „Wegezeit“ obendrauf. Dazu gibt’s am Automaten eine grüne Taste, die kann gedrückt werden und der entsprechende kostenfreie Schein dann im Fahrzeug hinterlegt werden. Und noch eine Neuerung gibt es in Karlstadt: Elektrisch betriebene Fahrzeuge können hier jetzt kostenfrei parken. Auch dafür kann ein entsprechender Parkschein am Automaten gezogen werden. Es gilt für alle Fahrzeuge mit „E-Kennzeichen“ oder einer blauen Plakette mit entsprechendem Symbol.