Ochsenfurt: Zuckerrüben-Ernte 2019 - "Südzucker" zieht Bilanz

Die Zuckerrüben in Franken sind geerntet, am Donnerstagnachmittag wurde die Ernte für dieses Jahr abgeschlossen – die Verarbeitung läuft noch bis Samstagvormittag. Und mit dem Ertrag ist man in Ochsenfurt weitgehend zufrieden. Laut Ernst Merz von Südzucker ist die Ernte im vergangenen Jahr zwar nur durchschnittlich ausgefallen – durch den trockenen Sommer 2019 sei man allerdings von Schlimmerem ausgegangen und jetzt fast positiv überrascht worden. Tatsächlich habe der starke Niederschlag im September das Rübenwachstum dann nochmal stark angeregt. In die Fabrik in Ochsenfurt werden die Zuckerrüben aus ganz Franken transportiert. Sie wurden in der vergangenen Saison an insgesamt 110 Tagen verarbeitet.