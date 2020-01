Kitzingen: Grüne haben Gleise für Steigerwaldbahn verlegt

Neue Gleise für die Steigerwaldbahn – die haben die Grünen am Freitagmittag vor den Stadttoren Kitzingens verlegt. Mit der Aktion wollten sie sich für die Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Kitzingen und Schweinfurt aussprechen. Laut den Grünen habe auch schon ein möglicher Betreiber sein Interesse angemeldet. Für eine nachhaltige Mobilität müssen Bahnstrecken in Bayern wiederaufleben, betont Fraktionsvoristzender Katharina Schulze nach der Winterklausur der bayerischen Grünen Landtagsabgeordneten in Würzburg. Das Reaktivieren von Bahnstrecken dient auch der Mobilitätsgarantie, die die Grünen fordern. Ihr Wunsch: In allen Kommunen ab 200 Einwohnern sollen täglich von fünf Uhr früh bis Mitternacht Bus oder Bahn fahren. Zudem müssten sich alle Kommunen mehr auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten.