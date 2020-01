Fußball: Steigt Felix Magath bei den Kickers ein?

Bekommen die Würzburger Kickers einen ehemaligen deutschen- und Europameister? Fußballikone Felix Magath könnte vor einem Engagement am Dallenberg stehen. Kickers-Sponsor Flyeralarm stellt den 66-Jährigen am Montag im Zusammenhang mit dem neuen Unternehmenszweig, der Einheit Fußball vor. Dann soll auch geklärt werden, welche Rolle er genau einnehmen wird. Magath war kürzlich erst ins spanische Trainingslager der Rothosen gereist. Als Spieler war der gebürtige Aschaffenburger zehn Jahre beim Hamburger SV aktiv und bestritt 43 Spiele für die Nationalmannschaft. Als Trainer betreute er unter anderem den 1. FC Nürnberg, den FC Bayern München und den VfL Wolfsburg. Zuletzt war er Trainer in China. Damit weitet Flyeralarm sein Engagement im Fußball weiter aus. Neben den Kickers beteiligt sich das Unternehmen auch beim österreichischen Erstligisten FC Flyeralarm Admira/Wacker und ist Namensgeber der deutschen Frauen Bundesliga.