Kitzingen: Neue Zweifeld-Sporthalle wird eingeweiht

Nach über zwei Jahren Bauphase haben die Kitzinger eine neue Zweifeld-Sporthalle bekommen. Bereits seit Dezember wird die Deusterhalle genutzt, am Montag ist die offizielle Einweihung. Hier kann unter modernsten Bedingungen unter anderem Fußball, Basketball, Handball oder Volleyball gespielt werden. Das Gebäude ist aber eher als Multifunktionshalle zu sehen. In der Deusterhalle ist auch eine Ganztagsbetreuung integriert, genauso wie eine Mensa, in der bis zu 128 Kinder am Tag essen können. Außerdem befindet sich im Untergeschoss eine Parkgarage mit 28 Stellplätzen. Gekostet hat der Bau 7,8 Millionen Euro.