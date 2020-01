WÃ¼rzburg: Fridays For Future unzufrieden mit eigener Entwicklung

Seit mittlerweile einem Jahr gibt es die Fridays For Future in Würzburg. Zur Jubiläums-Demo am Nachmittag waren laut Polizei rund 300 Teilnehmer gekommen. Zwischenzeitlich war die Teilnehmerzahl bei Demos und Streiks aber auch schon deutlich geringer. Die Organisatoren zeigten sich selbstkritisch: Man müsse neue Wege finden, um die Umweltinteressierten anzusprechen. In Zukunft möchte Fridays For Future deshalb zu spontanen Aktionen aufrufen und beispielsweise ein Klimacafé Ende Januar veranstalten. Zudem wolle man künftig mehr auf die Stadt zu gehen und gemeinsam Projekte entwickeln.

Weitere Bilder zur Meldung: