Neustadt: Unbekannter Mann auf Grundstück

Eine unheimliche Beobachtung hat eine Frau in Neustadt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gemacht. Laut Polizei war die Frau aufgewacht, weil sich im Hof ihres Hauses in der Hauptstraße der Bewegungsmelder des Lichts reagierte. Als sie aus dem Fenster schaute, entdeckte sie einen etwa 1,80 Meter großen Mann mit dunkelblonden Haaren, der versuchte, ihr Garagentor zu öffnen. Als das nicht klappte, verließ er das Grundstück wieder. Die Polizei Lohr ist auf der Suche nach Zeugen oder nach Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.