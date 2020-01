Dettelbach: Zweimal unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Dieser Autofahrer hat offenbar nichts dazu gelernt: Gleich zweimal ist der 33-Jährige am Freitag unter Drogeneinfluss von der Polizei am Steuer erwischt worden. Zunächst hatte ihn eine Streife der Autobahnpolizei mittags kontrolliert und festgestellt, dass der Mann Kokain genommen hatte. Eine der Konsequenzen: Die Beamten kassierten seinen Autoschlüssel ein. Am Abend ging dann ein Notruf bei der Polizei ein. Im Mainfrankenpark in Dettelbach hätte sich eine Person verdächtig an einem dort geparkten PKW zu schaffen gemacht und sei dann damit weggefahren. Eine Streife aus Kitzingen nahm die Verfolgung auf und konnte das Fahrzeug in Haidt stellen. Am Steuer saß der 33-Jährige. Es stellte sich heraus, dass er in sein eigenes Auto eingebrochen war und einen dort versteckten Zweitschlüssel benutzt hatte, um weg zu fahren. Da der Mann noch immer unter Drogeneinfluss stand, musste erneut zum Bluttest und bereits zum zweiten Mal an diesem Tag eine Sicherheitsleistung bezahlen, da er seinen Wohnsitz nicht in Deutschland hatte.