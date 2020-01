Würzburg: Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei in der Juliuspromenade

Zuerst flogen nur die Worte hin und her - dann die Fäuste. Eine verbale Streitigkeit in einer Bar in der Juliuspromenade in Würzburg ist am Freitagabend eskaliert. Im Laufe des Streits schlug ein Unbekannter einem 20-Jährigen seine Faust ins Gesicht, sodass dieser zusammen mit einem zu Hilfe eilenden 32-jährigen Zeugen eine Treppe hinunterstürzte. Dort trat der Unbekannte noch mehrfach auf den 20-Jährigen ein, offenbar auch in Richtung Kopf. Dann griff ein unbekannter Begleiter des Angreifers ein und bedrohte und beleidigte den 32-jährigen Zeugen. Dieser musste wegen seiner Sturzverletzungen von einem Arzt behandelt werden. Der 20-Jährige erlitt eine Schädelprellung und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach den Tätern. Sie werden folgendermaßen beschrieben: Der Angreifer ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, trug eine schwarze Jacke und Jeans. Sein Begleiter ist ebenfalls etwa 1,80 Meter groß, athletisch, schlank und trug eine rote Jacke und eine schwarze Stoffmütze mit Krempe. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich bei der PI Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 melden.