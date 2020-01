Die Verkehrspolizei Biebelried ist auf der Suche nach Zeugen, die in Rüdenhausen den Diebstahl von 30 E-Bikes beobachtet haben. In der Nacht auf Samstag wurden die fabrikneuen Räder von der Ladefläche eines auf dem Autohof in Rüdenhausen geparkten LKW gestohlen. Gesamtwert: etwa 60.000 Euro. Der Fahrer des LKW, der im Führerhaus schlief, bemerkte vom Diebstahl nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09302/910-0 entgegen.