Der Morgen endete für ihn in einer psychiatrischen Einrichtung – am Sonntagmorgen hat ein verwirrter 22-Jähriger an einer Tankstelle in Kitzingen um Hilfe gerufen. Der junge Mann war mit seinem Auto unterwegs und hatte Verletzungen am Köper. Die Polizei konnte bei dem Mann keine Notsituation feststellen, dafür aber rund 1,7 Promille. Bei der Blutentnahme wehrte sich der 22-Jährige vehement und drohte seinen Suizid an. Führerschein und Autoschlüssel wurden von der Polizei sichergestellt.