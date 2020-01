Am Sonntagmorgen hat ein 18-Jähriger ein Überholmanöver auf der B27 bei Retzbach falsch eingeschätzt. Bei Straßenglätte wollte der junge Mann ein Fahrzeug überholen und kam ins Schleudern. Er krachte in das vorausfahrende Auto, kam von der Fahrbahn ab und rutschte in den Acker. Dabei nahm er einen Leitpfosten mit. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand an beiden Autos und dem Leitpfosten Sachschaden von rund 14.000 Euro. Den Fahranfänger erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren.