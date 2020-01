Giebelstadt: Betrunkener geht auf Polizei los

Weil man ihm den Zutritt zu einer geschlossenen Gesellschaft verwehrte, hat ein betrunkener Mann am Samstagabend vor einer Gaststätte in Giebelstadt randaliert. Dabei warf er mit Essen um sich und ging auf die Polizei los. Die Beamten konnten den 34-Jährigen festnehmen. Im Streifenwagen bedrohte er die Polizei und trat mit dem Knie gegen den Kopf eines Beamten. Der Polizist musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Der 34-Jährige musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen.