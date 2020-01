Iphofen: Hunderte Schlepper fahren zu Umweltminister

Hunderte Schlepper werden am Sonntagabend in Iphofen erwartet. Landwirte folgen einem Aufruf der Gemeinschaft „Land schafft Verbindung“. Sie wollen sich mit dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber zu einem Gespräch treffen. Es geht dabei um die Probleme ihre Probleme mit der Düngeverordnung und dem Agrarpaket der Bundesregierung. Glauber ist zu einem Neujahrsempfang in Iphofen. Die Landwirte wollen mit bis zu 500 Schleppern für ihn Spalier stehen. Rund 1.000 Landwirte werden erwartet. Erst am Freitag hatten sich rund 1.000 Landwirte aus Mainfranken an einer Großdemo in Nürnberg beteiligt.