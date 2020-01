Würzburg/Dallas: Nowitzki soll Bundespräsident begleiten

Nach seinem Basketball-Ruhestand geht der Würzburger Dirk Nowitzki offenbar auf’s diplomatische Parkett. Laut einem Bericht der Bild am Sonntag soll er im Februar Bundespräsident Steinmeier bei einem Staatsbesuch in Kenia begleiten. Dort unterstützt die Nowitzki-Stiftung ein soziales Projekt. Außerdem hat Nowitzkis Ehefrau Jessica ihre Wurzeln in Kenia. Das genaue Besuchsprogramm werde derzeit ausgearbeitet, hieß es aus dem Bundespräsidialamt. Zu der Einladung war es dem Bericht zufolge Anfang Dezember gekommen, als Bundespräsident Steinmeier mit dem Verdienstorden ausgezeichnet hat.