Würzburg: Landeskonferenz der Schausteller und Marktkaufleute

Rund 200 Marktkaufleute und Schausteller treffen sich ab Dienstag in Würzburg zu ihrer Landesdelegiertenkonferenz. Bei den dreitägigen Plenarsitzungen werden aktuelle Themen wie beispielsweise Energieeinsparung auf Volksfesten besprochen. Am Mittwochnachmittag ist ein Fahnenumzug durch die Innenstadt geplant und am Donnerstag kommt Hubert Aiwanger zu einer Großkundgebung ins CCW. Dort erhält die Stadt den Ehrenpreis 2020 der Bayerischen Marktkaufleute und Schausteller, weil in Würzburg Messen und Volksfeste eine große Tradition haben, so die Begründung.