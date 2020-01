Würzburg: Bundespolizei führt aggressiven Reisenden ohne Ticket ab

Beim Schwarzfahren erwischt und dann auf Polizeibeamte losgegangen. Am Würzburger Hauptbahnhof musste die Bundespolizei am Samstagmorgen einen 22-Jährigen in Handschellen abführen. Der gambische Staatsangehörige war in einem ICE von München Richtung Würzburg aufgefallen. Weil er ohne Ticket und ohne Geld unterwegs war bat ihn die Polizei am Würzburger Hauptbahnhof auszusteigen. Darüber war der Mann wenig erfreut. Er wehrte sich heftig und griff die Polizeibeamten mehrfach an. Bei einer Durchsuchung auf der Dienststelle wurde zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Der 22-Jährige ist jetzt wieder auf freiem Fuß, muss sich aber wegen Widerstand, Körperverletzung, Drogenbesitz und Erschleichen von Leistungen verantworten.