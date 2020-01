Würzburg: Studie zeigt - Mietpreise gehen zurück

Die Mieten in Würzburg sind in den letzten Jahren stark gestiegen – doch jetzt zeichnet sich offenbar erstmals eine Trendwende ab. Wie der Wohnindex des Forschungsunternehmens F+B zeigt, sind die Neuvertragsmieten gesunken. Aktuell kostet der Quadratmeter in Würzburg im Schnitt 9,50 Euro – und damit 0,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zum Vorquartal ist die Miete aktuell 0,2 Prozent geringer. Betrachtet man die vergangenen fünf Jahre, zeigt sich aber, dass die Mieten insgesamt stark gestiegen sind: In diesem Zeitraum nämlich um insgesamt 9,2 Prozent.