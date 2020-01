Erneut ist ein Würzburger Autohaus das Ziel von Räubern geworden. Die Unbekannten haben in der Nacht auf Sonntag drei Fiat Ducato aufgebrochen und Fahrzeugteile im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Bereits Mitte Dezember hatten Einbrecher das Gelände in der Nürnberger Straße heimgesucht: Damals hatten die Unbekannten – ebenfalls am Wochenende – insgesamt 30 Kleintransporter ausgeschlachtet. Der Gesamtschaden lag damals im niedrigen sechsstelligen Bereich.