Protestaktion von Fridays for Future. Am Dienstagmorgen hat die Klimaorganisation zu einer Mahnwache vor der Siemens-Niederlassung in der Schweinfurter Straße in Würzburg aufgerufen. Unter dem Motto „Kohle um jeden Preis“ hatten sich rund ein Dutzend Personen versammelt. Sie demonstrierten damit gegen ein Siemens-Engagement in einem umstrittenen Kohlebergwerk in Australien. Siemens liefert dafür Zugsignale. Diese werden allerdings nicht in Würzburg hergestellt.