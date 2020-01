Ein Rentner ist am Montagmachmittag in Kirchheim von seinem eigenen Gabelstapler überrollt worden. Der 75-Jährige hatte eine Metallwanne aufgeladen, als das Fahrzeug auf abschüssiger Strecke ins Schaukeln geriet. Die Wanne rutschte von der Gabel und der Rentner verlor die Kontrolle über den Gabelstapler. Als er versuchte abzuspringen, wurde mitgeschleift und von dem Fahrzeug überrollt. Der 75-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.