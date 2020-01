Würzburg: Neues Forschungszentrum an Uni für Tropenmedizin

In Würzburg wird künftig noch stärker an Tropenmedizin geforscht. Anfang des Jahres wurde dazu ein neues Forschungszentrum an der Uni Würzburg gegründet. Das teilt die Uni jetzt mit. Ziel des Zentrums sei eine enge Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Medizinern aus Würzburg und Mwanza in Tansania. Unter anderem werde gemeinsam an einer in Tansania stark verbreiteten Parasiten-Erkrankung geforscht. Zudem sollen durch die internationale Zusammenarbeit junge Akademiker und Mediziner besser aus- und fortgebildet werden. Die Else-Kröner-Stiftung stellt für das gleichnamige Forschungszentrum 2,5 Millionen Euro bereit.