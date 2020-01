Marktheidenfeld: Christbaum geht in Flammen auf

Knapp einen Monat nach Weihnachten hat Mittwochnacht ein Christbaum für Aufregung in Marktheidenfeld gesorgt. In einem Einfamilienhaus hatten die beiden Bewohner die Wachskerzen an ihrem Christbaum angezündet. Kurz darauf fing der Baum an zu brennen. Die beiden versuchten zunächst den Brand selbst zu löschen. Die herbeigerufene Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Durch die schnelle Reaktion der Bewohner sowie der Feuerwehr konnte der Brandschaden auf das Wohnzimmer begrenzt werden und die Familie konnte die Nacht in ihren eigenen Betten verbringen.