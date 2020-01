Rüdenhausen: Wieder Lkw nachts auf Autohof aufgebrochen

In der Nacht auf Donnerstag haben sich wieder Langfinger an einem geparkten Lkw auf einem Autohof der A3 bei Rüdenhausen zu schaffen gemacht. Zwischen 21 Uhr am Mittwochabend und 2 Uhr am Donnerstagmorgen haben die Diebe bis zu 80 Paar Schuhe aus dem Fahrzeug entwendet. Dazu hatten sie die Ladefläche gewaltsam aufgebrochen. Die gestohlenen Schuhe haben etwa einen Wert von 3000 Euro. Wer etwas beobachtet hat soll sich bei der Polizei unter 09302-9100 melden. Erst vergangenes Wochenende war auf dem Rastplatz bei Rüdenhausen ein LKW nachts aufgebrochen und 30 E-Bikes gestohlen worden. Dabei entstand ein Schaden von etwa 60.000 Euro.