Gemünden: Dieb entwendet Handys, Laptops und Smartwatches

Auf Handys, Laptops und Smartwatches hatte es ein Dieb in der Nacht zum Donnerstag ein Dieb in Gemünden abgesehen. Zeugen hörten ein Klirren in der Nähe eines Elektronikfachmarktes. Beim Blick aus dem Fenster bemerkten sie eine Person, mit zwei weißen Plastiktüten, die davonrannte. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, allerdings bislang erfolglos. Der Dieb hatte mittels eines Betonfußes die Glaseingangstüre des Elektrofachmarktes gewaltsam aufgebrochen und aus dem Verkaufsraum mehrere Handys, Laptops und Smartwatches gestohlen. Der Wert der Beute ist noch unbekannt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist schlank und etwa einen Meter 70 groß. Er war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Mütze und einer hell-grauen Hose/Jogginghose bekleidet.