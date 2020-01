Manchmal kann ein Bus wegen eines platten Reifens oder einem Unfall nicht mehr weiterfahren – am Mittwochnachmittag hat es an einer Stinkbombe gelegen. Ein 14-Jähriger hatte sie aus Spaß gezündet. Der Geruch war so penetrant, dass der Busfahrer in Lengfeld anhalten musste und nicht mehr weiterfahren konnte. Der Geruch war zwar unausstehlich, verletzt wurde aber niemand und es entstand auch kein Sachschaden. Trotzdem wird geprüft, ob die Kosten für den Ausfall des Busses eingefordert werden.