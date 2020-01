Würzburg: Brexit kurbelt Einbürgerungen an

Der bevorstehende Brexit beschäftigt offenbar auch die Briten in Würzburg. Seit dem Referendum im Juni 2016 ist die Zahl der Anträge zur Einbürgerung spürbar nach oben gegangen. Seitdem haben insgesamt 36 Briten im Würzburger Rathaus einen deutschen Pass beantragt. Als Beispiel: 2015, also noch vor dem Referendum, gab es nur drei Einbürgerungen, 2019 waren es mit 15 fünf Mal so viele. In Würzburg leben derzeit 111 Briten. Nach nahezu dreieinhalb Jahren Debatte plant Großbritannien am 31. Januar als erstes Land die Europäische Union zu verlassen. In einer Übergangsphase, bis Ende dieses Jahres, wird sich für die Briten aber fast nichts ändern.