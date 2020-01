Fußball: Erstes Kickers-Spiel des Jahrzehnts

Die Würzburger Kickers stehen vor dem ersten Spiel des Jahres – es ist ein Heimspiel gegen die Spielvereinigung Unterhaching am Samstag. Es ist außerdem das erste Spiel seit der Vorstellung von Felix Magath als Berater des Vereins. Trainer Michael Schiele lobt seine Spieler für die Leistungen im spanischen Trainingslager und kündigte Veränderungen in der Startelf an. Die Buchmacher wissen anscheinend von der Heimstärker der Kickers – bei ihnen sind die Rothosen klarer Favorit, obwohl sie acht Plätze tiefer als Unterhaching stehen. Anpfiff ist um 14 Uhr.