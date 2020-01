Die Baskets dürfen wieder ran. Der Winterspeck ist wegtrainiert und die Spieler bereit für das erste Spiel des Jahres am Samstag um 20:30 Uhr in Hamburg. Die Würzburger sind nach einer guten Vorrunde Tabellensiebter und der Favorit in diesem Spiel. Danach müssen sie zwei weitere male auswärts ran, ehe am zwölften Februar das erste Heimspiel des Jahres gegen Bayreuth ansteht.