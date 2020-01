Unterfranken: So schnell arbeiten die Finanzämter in der Region

Wer seine Steuererklärung abgegeben hat, will schnellstmöglich wissen: Muss etwas nachgezahlt werden? Oder gibt’s sogar Geld zurück? Während die einen Steuerzahler früh informiert sind, müssen andere länger warten. Das liegt daran, dass die Finanzämter unterschiedlich lange brauchen, um die Erklärungen zu bearbeiten. Das zeigt die Online-Steuererklärung Lohnsteuer-kompakt.de, die die Bearbeitungszeiten für das vergangene Jahr erfasst hat. Im bayernweiten Vergleich arbeitet in der Region Mainfranken das Finanzamt Lohr am schnellsten – und landet mit rund 43 Tagen Bearbeitungszeit pro Steuerklärung auf Platz acht. In Uffenheim brauchen die Mitarbeiter des Finanzamtes im Schnitt 49 Tage – das bedeutet Platz 18. Das Würzburger Finanzamt mit der Außenstelle Ochsenfurt belegt Platz 27 mit knapp 53 Tagen. In Kitzingen werden Steuererklärungen durchschnittlich 63 Tage lang bearbeitet – das ist Platz 58. Und das mainfränkische Schlusslicht im bayernweiten Ranking bildet das Schweinfurter Finanzamt: Hier brauchen die Beamten gut 65 Tage pro Steuererklärung – sie belegen damit Platz 65. Im bayerischen Schnitt dauert die Bearbeitung einer Steuererklärung fast 57 Tage. Nach Angaben des Bundes der Steuerzahler stellt es ein Problem dar, dass es je nach Finanzamt unterschiedliche Wartezeiten gibt. Allerdings sieht man dort die Auswertung von Lohnsteuer-kompakt.de kritisch. Der Steuerzahlerbund macht jedes Jahr eine eigene Auswertung, bezogen auf die einzelnen Bundesländer. Für 2019 liegen die Zahlen noch nicht vor, in der Vergangenheit kam man dabei allerdings auf kürzere Bearbeitungszeiten als Lohnsteuer-kompakt.de. Dort heißt es: Die erhobenen Daten und Zahlen sind Durchschnittswerte. Wie lange man im zuständigen Finanzamt aktuell tatsächlich braucht, können die Steuerzahler jederzeit unter www.lohnsteuer-kompakt.de/start/finanzaemter einsehen.