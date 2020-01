Margetshöchheim: Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen in Margetshöchheim einen Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Der 38-jährige aus dem Landkreis Main-Spessart war in ein Schmuckgeschäft eingebrochen und hatte dabei die Alarmanlage aktiviert. Die Polizei konnte den Einbrecher noch am Tatort stellen. Er hatte sich mit einem Pfefferspray in einem Zimmer versteckt. Eine Tüte voller Schmuck war schon gepackt. Wegen des dringenden Verdachts des Diebstahls mit Waffen sitzt der 38-jährige jetzt in Untersuchungshaft.