A3/Helmstadt: Beziehungskrach - Frau tritt Windschutzscheibe kaputt

Dieses Ex-Liebespaar hätte sich besser nicht mehr zusammen in ein Auto gesetzt: Auf der A3 bei Helmstadt ist eine 20-Jährige im Streit mit ihrem 22-jährigen früheren Freund so ausgerastet, dass sie die Windschutzscheibe kaputt getreten hat. Doch damit gab sich die Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, nicht zufrieden: Sie griff nach einem Stein, den sie im Bereich des Armaturenbretts fand und schleuderte ihn gegen den Kopf ihres Exfreundes, der am Steuer saß. Der 22-Jährige konnte ausweichen und behielt die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Stein knallte allerdings gegen die Windschutzscheibe, die dadurch endgültig zu Bruch ging. Die 20-Jährige erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung und versuchter gefährliche Körperverletzung.