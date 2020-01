Kitzingen: Standort für neues Tierheim gefunden

Die Standort Suche für das neue Tierheim in Kitzingen ist beendet. Der Bauauschuss hat am Donnerstagabend einen entsprechenden Bauantrag für ein Grundstück im Bereich „Im Lailach“ in der Nähe des Golfplatzes genehmigt. Der Neubau ist mit rund 2,6 Millionen Euro veranschlagt. Derzeit steht das Tierheim in Kitzingen auf ehemaligen bergwerkstollen in der Kaltensondheimer Straße. Da die Stollen einsturzgefährdet sind, muss das Tierheim dort allerdings schließen. Die Finanzierung für den Neubau ist unterdessen noch nicht gesichert. Zwar hat der Landkreis Kitzingen zuletzt seine Unterstützung zugesagt. Allerdings sind noch nicht alle Gemeinden bei der Finanzierung mit an Bord.