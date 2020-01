Bei einem Stall-Brand in der Nähe von Prichsenstadt haben sich Pferde selbst gerettet. Der Brand war am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. Neben dem offenen Stall standen auch drei Pferdeanhänger in Flammen. Die sechs Pferde konnten sich selbst unverletzt ins Freie retten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Orten hatten den Brand nach rund eineinhalb Stunden gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.