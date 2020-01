Würzburg: Erfolgloser Dieb landet vor Gericht

Er hatte es auf Beute im Wert von 24.500 Euro abgesehen, jetzt muss sich ein 31-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Würzburg verantworten. Der Mann soll in Lohr in eine Firma eingestiegen sein, um hochwertige Fahrzeugteile zu stehlen. Laut Anklage legte er sich rund 130 Teile zurecht, darunter Hochdruckpumpen und Lichtmaschinen im Gesamtwert von 24.500 Euro. Als er von Sicherheitspersonal und der Polizei gestört wurde gelang ihm zunächst die Flucht. Aufgrund eines DNA-Treffers konnte der vorbestrafte Mann später festgenommen werden. Er sitzt derzeit in U-Haft.