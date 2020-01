A3 / Kist: Wieder ein Auffahrunfall mit hohem Schaden

Am Donnerstagabend hat sich auf der A3 bei Kist ein zweiter Unfall mit langen Sperrungen an einem Tag ereignet. Ein türkischer LKW übersah ein Stauende und fuhr auf einen polnischen Sattelzug auf. Der wurde wiederum auf einen rumänischen LKW aufgeschoben. Mehrere Fahrstreifen mussten fast fünf Stunden gesperrt werden. Verletzt wurde niemand, es entstand aber Sachschaden in Höhe von etwa 125.000 Euro. Am Donnerstagmorgen hatte es auf der A3 schon mal auf Höhe Eisingen gekracht. Auch hier war ein LKW einem anderen aufgefahren. Dabei wurde das Führerhaus komplett zerstört und der Fahrer eingeklemmt. Zum Erstaunen der Rettungskräfte hatte er lediglich eine Platzwunde am Kopf und ein Schleudertrauma.