Mit einem sorgenvollen Blick schaut der Bund Naturschutz Würzburg auf das letzte Jahr zurück. Schwerpunktthemen seien unter anderem die Auswirkungen der Klimakrise, wie sterbende Bäume und sinkende Grundwasserstände gewesen. Der BUND unterstützt eine Verkehrswende in Würzburg, da die Stadt von Feinstaub und Stickoxiden belastet sei. Deshalb fordern die Verantwortlichen in der Innenstadt flächendeckend Tempo 30 und eigene Busspuren - so zum Beispiel am Greinberg und am Europastern.