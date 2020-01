Gegen Altersarmut sind in der Würzburger Innenstadt am Freitagmittag 65 Personen auf die Straße gegangen. Darunter Rentner mit Plakaten und Kapitalismuskritiker mit Fahnen. Die Senioren fordern beispielsweise eine solidarische, bedingungslose Grundrente und Steuerfreiheit der Rente. Laut Polizei verläuft die Mahnwache in der Eichhornstraße bisher friedlich. Ausschreitungen seien nicht zu erwarten. Die Mahnwache soll noch bis 18 Uhr andauern.

