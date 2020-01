Unterfranken: Nicht alle Böden haben sich im Winter erholt

Viel Sonne, zu wenig Regen – nach zwei trockenen Sommern in Folge und einem niederschlagsarmen Winter haben sich in Unterfranken noch nicht alle Böden wieder erholt. Das teilt die Landesanstalt für Land- und Forstwirtschaft jetzt mit. Vor allem rund um Würzburg seien die Wasserspeicher im Boden nur zu 75 Prozent wieder aufgefüllt. Im Spessart, Steigerwald und der Rhön hingegen sind die Wasserspeicher voller, so die Landesanstalt. Für Pflanzen und Bäume gebe es nach der Winterruhe aber in ganz Unterfranken noch genügend Wasser. Damit sich die Situation der Böden verbessert bräuchte es über Monate hinweg konstante Niederschläge. Nur so könnten auch weitere Waldschäden abgewendet werden. Um sich mit den Auswirkungen der Klimakrise auf das Grundwasser in der Stadt Würzburg und dem Landkreis Würzburg einzusetzen hat sich die neue Initiative „Wasser am Limit“ gegründet.