Mainfranken: Schaeffler untersagt Reisen nach China

Der fränkische Automobilzulieferer Schaeffler, der auch in Schweinfurt und Kitzingen Standorte hat, reagiert auf die Verbreitung des Corona-Virus. Als erstes deutsches Großunternehmen verhängt es ein Reiseverbot nach China für die Mitarbeiter. Medienberichten zufolge gilt dieses Verbot vorerst bis Mitte Februar. Auch der Automobilzulieferer Brose, der auch ein Werk in Würzburg hat, hat einen Standort in der chinesischen Metropole Wuhan. Von dort hat sich die neue Lungenkrankheit offenbar verbreitet. Inzwischen gibt es auch erste bestätigte Fälle in Europa und einen Verdachtsfall in Deutschland. Der Leiter des Würzburger Instituts für Tropenmedizin Stich warnt aber vor Panik vor dem Virus. Es könne zwar für Menschen mit schwachem Immunsystem tödlich sein, es bestehe aber kein Grund zur Panik. Hier in Mainfranken sei die Grippe derzeit ein größeres Thema als das Corona-Virus.